オリックスからドラフト２位指名を受けた、大阪桐蔭の森陽樹投手が２９日、大阪・大東市内の同校で、オリックスの牧田勝吾編成部副部長と担当の下山真二スカウトから指名あいさつを受けた。最速１５３キロ右腕は「最終的には自分が１番だったなと思わせられるように」と１位指名の藤川敦也（延岡学園）や、３位の佐藤龍月（健大高崎）ら同期の高卒投手へ闘志を燃やした。身長１９０センチ、体重８８キロの体格から投げ込む角度