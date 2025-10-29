2027年春の運用を目指す高知県南国市・高知龍馬空港の新ターミナルビル建設の起工式が、2025年10月29日、行われました。29日、高知龍馬空港でおこなわれた新ターミナルビル建設工事の起工式には、県や航空会社の関係者など約50人が出席しました。新ターミナルビルは、インバウンド観光客の誘致拡大を目指して、国際線の受け入れを可能とするもので、現在の空港ビルの東側に建設予定です。ビルは鉄骨3階建て、延