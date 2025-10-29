今が見ごろのコスモス畑／提供：ひるぜんジャージーランド 岡山県真庭市の「ひるぜんジャージーランド」で、コスモスが見頃を迎えています。 放牧地の隣にあるコスモス畑には、ピンクや白など色鮮やかな約10万本のコスモスが咲き誇っています。 ひるぜんジャージーランドによりますとコスモス畑の見頃は11月中旬までだということです。