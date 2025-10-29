2025年9月、高知県奈半利町のコンビニの店内で、未就学児に下半身を露出し見せつけたとして、県警は10月29日、室戸市の中学校に勤務する臨時教員の男を逮捕しました。県迷惑防止条例違反の疑いで逮捕されたのは、室戸市の羽根中学校に勤務する田野町の臨時教員・髙橋新容疑者（24歳）です。警察によりますと、髙橋容疑者は9月9日の午後9時ごろ、奈半利町内のコンビニの店内で保護者と買い物に来ていた未就学の女の子に