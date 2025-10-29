通貨オプションボラティリティードル円１週間９．５５％、円高リスク警戒 USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK9.555.577.576.43 1MO8.565.417.107.03 3MO8.905.907.586.95 6MO9.096.267.997.26 9MO9.246.548.327.47 1YR9.326.728.567.62 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK8.308.336.20 1MO7.737.966.20 3MO8.34