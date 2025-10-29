「阿波おどり未来へつなぐ実行委員会」が10月29日に徳島市で開かれ、2025年の阿波おどりの収支が約3440万円の黒字見込みであることが報告されました。2025年度4回目となる「阿波おどり未来へつなぐ実行委員会」では、2025年の徳島市の阿波おどりの収支が報告されました。報告によりますと、2025年はブランディングやプロモーションの強化により、チケット収入などが増加、収入は2024年より約1億153万円増えて、約4億4634万円