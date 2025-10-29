ソフトバンクの今宮健太内野手（34）が29日、日本シリーズ第4戦の試合前練習を別メニューで調整した。前日の第3戦に「6番・遊撃」でスタメン出場。6回2死一、二塁の守備でショート後方の当たりに対して背走しながらジャンピングキャッチ。さすがのプレーで失点を防いだが、その際に右かかとを痛めたという。チームとともに球場入りし、一度グラウンドにも姿を現したが、打撃練習などを行わず別メニューだった。