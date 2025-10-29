29日朝、羽田空港に現れたアメリカ・トランプ大統領。今回の訪日に満足したのか、拳を2度突き上げ「サンキュー」と口にしたあと機内へと消えていきました。2泊3日の日本での日程を終え、大統領専用機「エアフォースワン」は午前10時前、次の訪問先・韓国に向け離陸。その機内で、トランプ大統領は28日初めて会った高市首相について「彼女はシャープで賢く、エネルギッシュな女性だ。写真は嘘をつかない。素晴らしい写真ばかり」と