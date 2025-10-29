大会関係者によると、11月6日に秋田県秋田市で開催される予定だった東北高校駅伝大会が、ロードのレースをとりやめ、トラックレースとして行われることがわかった。 クマが秋田県内のみならず、秋田市内にも出没が相次いでいることを受けた対応だという。 会場の秋田県立中央公園内にもクマが出没しているが、会場は変更せず、公園内の競技場のトラックを使うという。 大会運営側は、各校の考えにゆだねると