北海道・札幌市で、29日朝からオスジカ2頭が居座り続けています。午前7時半ごろに撮影された映像を見ると、木を挟むような状態で2頭のシカがいます。時折頭を動かして、周囲を見て警戒しながら居座っています。午前6時過ぎ、札幌市東区で「角のあるシカ2頭が高架下の緑地にいる」と警察に通報がありました。札幌市によりますと、2頭はいずれもオスで、大きいのが3歳ぐらい、小さいのが1歳から1歳半ぐらいとみられています。近くの