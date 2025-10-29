中国外務省は習近平国家主席が30日にアメリカのトランプ大統領と韓国の釜山で会談すると発表しました。中国外務省は発表の中で「両首脳が中米関係と双方が関心のある問題について意見交換する」としています。また、外務省の報道官は29日午後の会見で「両首脳は中米関係にかかわる戦略的・長期的な問題や共に関心を持つ重大な問題について突っ込んだ意見交換を行う」との見通しを明らかにしました。その上で、会談で前向きな成果が