◇MLBワールドシリーズ第4戦 ブルージェイズ 6-2 ドジャース(日本時間29日、ドジャー・スタジアム)ブルージェイズがドジャースに勝利し、2勝2敗のタイに戻しました。試合後には先発マウンドにあがったシェーン・ビーバー投手が取材に応え、前夜の熱戦を振り返りました。日本時間28日に行われたワールドシリーズ第3戦は、6時間超えの大熱戦。延長18回にもつれる接戦で、両ブルペンも控えリリーフ陣を使い切る事態となりました。ドジ