京都発3人組バンドKI_ENが11月19日、1stアルバム『旅立ちのとき』をリリースする。これに伴って、東京にて抽選無料招待によるリリース記念Studio Liveを実施することが発表となった。◆KI_EN (きえん) 画像KI_ENは2024年11月よりライブをスタート。2025年、地元・京都で二度のワンマンライブを成功させたほか、関西や関東を中心に各地のイベントへ精力的に出演するなど、その注目度を急速に高めている。アルバム『旅立ちのとき』に