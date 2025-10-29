韓国へ向かうエアフォースワンの機内で記者団に話をするトランプ氏＝２９日/Andrew Harnik/Getty Images（ＣＮＮ）トランプ米大統領は２９日、自身の３選出馬が認められないのは憲法上「非常に明白」だとの認識を示した。トランプ氏に近い関係者から３選出馬の計画があると主張する声が上がり、ここ数日臆測が広がっていた。アジア歴訪中のトランプ氏は、地域の首脳会合に臨むためエアフォースワン（大統領専用機）で韓国へ向かう