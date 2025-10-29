高市早苗総理が初めての外国訪問を終え、トランプ大統領との日米首脳会談に挑んだ。【映像】安倍元総理とトランプ氏が“満面の笑み”でセルフィーした写真関税合意の進捗を伝えた上で、合意内容の着実な実施を確認する共同文書や、レアアースなど主要鉱物に関する覚書などの署名式を行った。トランプ氏にとっては6年ぶりの来日となり、前回2019年には当時の安倍晋三総理がゴルフや炉端焼きで歓待し、「シン