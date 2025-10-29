アンディ・ラウが主演を務めるアクション映画『フライト・フォース極限空域』（11月14日公開）より、激しいアクションを予感させるメインキャラクター4人のポスタービジュアル、最恐の知的ハイジャッカーを演じたチュー・チューシャオのメイキング映像が解禁された。【写真】アンディ・ラウのキャラポスターが渋くてかっこいい本作は、高度5000メートルという逃げ場のない極限状況で、アンディ・ラウが史上最大の危機に挑む