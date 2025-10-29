「第38回東京国際映画祭」に出席した女優の柴咲コウが27日、自身のインスタグラムで、肩を大胆に露出したドレスに身を包み、小顔が強調されるワイングラスを手に「乾杯」の瞬間を捉えたショットを投稿した。【写真】笑顔満開！満島ひかりとのツーショットガラ・セレクションで上映される『兄を持ち運べるサイズに』に出演する柴咲。本作は『湯を沸かすほどの熱い愛』、『浅田家！』の中野量太監督による5年ぶりの最新作。作