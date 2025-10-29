高市内閣で新たに就任した金子恭之国土交通相が29日、能登の被災地を視察しました。 高市内閣で初めて訪れた大臣となる金子国交大臣。のと里山空港から石川県内入りし、佐々木紀国交副大臣も同行して、珠洲市や輪島市を視察して回りました。このうち、輪島市内では、港や朝市などの復旧状況について説明を受けました。 輪島市・坂口 茂 市長：「住宅の配置計画、道路の配置計画などを住民の皆さんに説明して、ご理解が得られ