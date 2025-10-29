年齢を重ねるにつれて自然と筋肉量は落ちていきますから、何もしないでいれば当然太りやすくなっていくもの。だからこそ、自分の理想とする体型をキープするための対策は必須です。そこで参考にしたいのが、ガールズグループAFTERSCHOOL出身のカヒ。40代に突入しても体型が若い頃と変わらない彼女が実践している【ダイエットルール】とは一体何なのでしょうか？40代に突入しても体型が変わらない理由とはカヒがインスタグラムにア