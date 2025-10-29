大阪杯を連覇したベラジオオペラ（牡５歳、栗東・上村洋行厩舎）が２９日、復帰戦としている香港カップ（１２月１４日、シャティン競馬場）へ向け、滋賀・栗東トレセンに帰厩した。昨年は宝塚記念から天皇賞・秋、有馬記念というローテーションだった。しかし、気候の変化に弱いこともあり、２着に敗れた宝塚記念後は滋賀・チャンピオンヒルズへ放牧。今年は昨年６着の天皇賞・秋を使わず、初の海外遠征となる香港カップ一本に