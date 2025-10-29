さつまいもや栗など、旬の味覚が彩るアフタヌーンティー 東京・汐留にあるホテル「コンラッド東京」のバー＆ラウンジ「トゥエンティエイト」では、秋の味覚を堪能できる「オータム・アフタヌーンティー “スイート・ハーベスト”」を1カ月限定で開催します！秋は多くの食材が収穫期を迎え、スイーツも一層おいしく感じられますよね。そんな季節に、鹿児島県産の金時イモや愛媛県産の栗など、旬の味覚をふんだんに使用したアフタヌ