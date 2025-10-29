俳優の市原隼人が主演する映画『おいしい給食 炎の修学旅行』が24日に公開初日を迎え、全国映画動員ランキング（10月24日〜26日の3日間集計、興行通信社調べ）で第9位となるヒットスタートを切った。【動画】『おいしい給食 炎の修学旅行』15秒新映像3本本作は、1980年代の中学校を舞台に、給食マニアの教師・甘利田幸男（市原）と給食愛あふれる生徒が、「どちらが給食を『おいしく』食べるか」を競う学園グルメコメディの最