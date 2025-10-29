映画『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 完結編 第2章』（11月7日公開）が、なんばエリアや通天閣とコラボレーションすることになり、29日までにビジュアルや企画内容が公開された。「南海電鉄presents なんば〜通天閣 ミナミの街とコラボレーションキャンペーン！」と題し、10月30日〜11月30日までの約1ヶ月間実施される。【画像】ニジガク＆通天閣などコラボビジュアルやグッズ■南海電鉄×映画『ラブライブ！虹