Á°À¾Éð´ÆÆÄ¤Î¾¾°æ²ÔÆ¬±û»á¡Ê50¡Ë¤¬28ÆüÊüÁ÷¤ÎBS¥Õ¥¸¡Ö¥×¥íÌîµå¥ì¥¸¥§¥óÆ²¡×¡Ê²ÐÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¿·¿Í»þÂå¤ËÁø¶ø¤·¤¿¾×·âÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤ò²óÁÛ¤·¤¿¡£ÈÖÁÈMC¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÆÁ¸÷ÏÂÉ×¡Ê84¡Ë¤«¤é¡Ö¥é¥¤¥ÈÀþ¤ËÂÇ¤Ã¤Æ¡¢ÆóÎÝÂÇ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤éÂçÃ«¤Ë»É¤µ¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡©¡×¤È¿å¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤¡¡Ä¡×¤È°ì¸À¡£¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Åìµþ¥É