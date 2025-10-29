苦労がなく気楽な生活を意味することわざ「いつも月夜に米の飯」。実際には気楽な生活を送るのは難しいという意味でも使われる。急な気温の低下もあり、多彩になった鍋スープを活用し、安めの食材を見繕っては鍋料理にする機会が増えてきたが、〆の雑炊は米びつと相談しながら頻度を減らしている。▼農林水産省がまとめたコメの流通状況では、平均価格は7月下旬から上昇し始めたが、販売数量が減少したことで9月上旬から若干価格が