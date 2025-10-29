『加耶（かや）／任那（みまな）――古代朝鮮に倭の拠点はあったか』（仁藤敦史 著）日本と朝鮮の古代史に少しでも関心を持ったことがある人なら、「加耶」「任那」と併記された書名を見ただけで感じるものがあるのでは。いずれも3世紀から6世紀にかけて、朝鮮半島南部の洛東江流域に存在した十数カ国の小国群を示す名称。高校日本史の教科書を始め、近年では「加耶」と表記されることが一般的だが、『日本書紀』には「任那」と