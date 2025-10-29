西山朋佳女流王将将棋の第47期霧島酒造杯女流王将戦3番勝負の第3局は29日、東京都渋谷区の将棋会館で指され、後手の西山朋佳女流王将（30）が114手で挑戦者の中七海女流三段（27）を破り、対戦成績2勝1敗で防衛、4連覇を果たした。女流王将の獲得は6期目となった。西山女流王将は、18日に防衛を果たした白玲と合わせて女流二冠を維持。22日に開幕した女流王座戦5番勝負（西山女流王将の0勝1敗）で、福間香奈女流王座（女流六冠