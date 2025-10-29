高市早苗首相、中国の習近平国家主席日本、中国両政府は、31日から韓国で開かれるアジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議に合わせ、高市早苗首相と中国の習近平国家主席による初会談を31日に実施する方向で調整に入った。複数の政府関係者が29日、明らかにした。両首脳は、日中の共通利益を拡大する「戦略的互恵関係」推進の方針を確認するとみられる。会談では「建設的かつ安定的な関係」の重要性も共有する見通し。首相は