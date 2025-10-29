日本製鉄関西製鉄所（大阪市此花区）の工場で昨年8月、清掃会社社員の男性＝当時（58）＝が重さ約250キロの鉄板の下敷きになって死亡する事故があり、府警は、安全管理を怠ったなどとして業務上過失致死容疑で、一緒に作業していた50代男性と日本製鉄の元工場長の40代男性を書類送検した。捜査関係者への取材で29日分かった。捜査関係者によると、事故当時、亡くなった男性は2人組で不純物や汚水を一時的にためる空間「排水ピ