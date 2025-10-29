２９日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比２８６円３５銭（０・６９％）安の４万１０５３円６５銭だった。２日連続で下落した。連日の株高に対する警戒感から、読売３３３の構成銘柄の約８４％にあたる２７９銘柄が値下がりした。一方、決算発表の内容や前日の米ハイテク株上昇の流れから、半導体関連などの銘柄は上昇した。個別銘柄の下落率では、釣り具や自転車を手がけるシマ