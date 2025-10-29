レギュラーガソリンの全国平均価格が、1リットルあたり173.5円と3週連続で値下がりしました。【映像】3週連続値下がり、原油相場の下落が主な原因か資源エネルギー庁によりますと、27日時点のレギュラーガソリン価格は、1リットルあたり173.5円と、前の週から1円値下がりしました。値下がりは3週連続で、原油相場の下落が主な原因だということです。石油情報センターは来週について、小幅な値動きになると予想しています。