埼玉県草加市のアパートで火事があり、高齢の男性1人が死亡しました。火元の部屋の住人と連絡が取れておらず、警察が確認を進めています。【映像】火災現場の様子29日午前11時ごろ、草加市北谷のアパートで「黒煙と炎が上がっている」と近隣住民から110番通報がありました。消防などによりますと、ポンプ車など10台が消火活動にあたり、火は約2時間後に消し止められましたが、アパートの1階の部屋が全焼したということです。