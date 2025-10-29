4人組ビジュアル系ロックバンド、キズのベーシストのユエが29日までに、自身のX（旧ツイッター）を更新。「スタジオからの帰り道」と題したポストが、表示回数750万回を超え、「いいね」も7万以上を記録している。ユエは「スタジオからの帰り道、このあたりで犬を見なかったか？と警察の方から声をかけられた。見てないけど、見かけたら警察署に電話すると言って犬種を聞いて再び帰路に。すると前からリードを持ってはいないけど