元TBSのフリーアナウンサーでナインティナイン矢部浩之の妻、青木裕子（42）が、28日放送のテレビ朝日系「夫が寝たあとに」（火曜深夜0時15分）に出演。長男の反抗期について話した。2人の男の子の母でもある青木。11歳の長男が反抗期で「何か言っても敬語みたいな感じ。『だってお母さんもそうでしたよね』みたいな」と長男の様子を話した。MCのタレント藤本美貴（40）も「ある。『この間と言ってること違いますよね』とか」と共