½¼¼Â¤·¤¿ËèÆü¤òÁ÷¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£ÀéÍÕÂç³ØÂç³Ø±¡¿ÍÊ¸²Ê³Ø¸¦µæ±¡¶µ¼ø¤Î°ìÀîÀ¿¤µ¤ó¤Ï¡Ö¸úÎ¨¤ò¹â¤á¤è¤¦¤È¡È¥¿¥¤¥Ñ¡É¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤â¡¢¿ÍÀ¸¤ÎËþÂ­ÅÙ¤Ï¤à¤·¤í²¼¤¬¤ë¡£Í½Äê¤òµÍ¤á¹þ¤ß¤¹¤®¤ë¤È¡¢»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ê¤Å¤é¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¤À¡×¤È¤¤¤¦¡½¡½¡£¡ÊÂè1²ó¡Ë¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢°ìÀîÀ¿¡Ø¤Ü¤¯¤éÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ë»È¤¨¤ë»þ´Ö¤Ï¤â¤¦¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤«¤é¡Ù¡ÊSB¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼Ì¿¿¡áiStock.com¡¿BongkarnThanyakij¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼