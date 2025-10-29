西武ホールディングスは、10月27日に、西武グループのスケートを観る、応援する、滑るという魅力を伝えるWebサイト「SEIBU Smiles on Ice」を公開した。西武グループは、1950年代後半から長きに渡りスケート界と共に歩んできた。1963年に軽井沢スケートセンターでスピードスケート世界選手権が開催されたことを皮切りに、1966年には「西武鉄道アイスホッケー部」が誕生し、選手が「日本アイスホッケーリーグ」で活躍したことによっ