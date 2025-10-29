戦国時代、最も先端的な都市はどこだったのか。歴史評論家の香原斗志さんは「朝倉氏の拠点だった一乗谷（福井県福井市）はそのひとつだろう。街のインフラ、住人の生活水準は、当時としてかなりレベルが高かった」という――。■織田信長が火をかけた戦国時代の“最先端”都市朝倉氏といえば、戦国時代の越前国（福井県北部）に君臨した大名で、最後の当主の義景(よしかげ)が、隣国の近江（滋賀県）北部を治める浅井長政と組んで、