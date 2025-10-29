「サフラン 睡眠サポート」エスビー食品は、通販限定の機能性表示食品「スパイスサプリ」シリーズから「サフラン 睡眠サポート」「ヒハツ 冷え・むくみケア」をリフレッシュし、「ブラックジンジャー お腹の脂肪・食後血糖値サポート」を新発売する。エスビー食品は、100年以上にわたり、スパイスとハーブに関する知見や技術を培ってきた。その研究の成果として誕生したのが、自然由来の成分を活用した、安心して続けられる機能性