ピジョンは、米国発の母乳育児サポートブランド「Lansinoh（ランシノ）」の日本国内での本格展開を、11月から開始する。「Lansinoh」は、乳頭クリームや母乳パッドをはじめとする母乳育児に寄り添った製品を中心に展開し、母乳育児関連商品全米金額シェアNo.1（Circana社Retail Tracking Service調べ、対象カテゴリ：Natural Feeding、対象期間：2024年1月1日から2024年12月31日までの52週間、対象地域：Total US−MULO＋Amazon、