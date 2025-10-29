インターメスティックが運営するメガネブランド「Zoff（ゾフ）」との連携によって、東京都の女子聖学院中学校高等学校が10月27日から、強い日差しや紫外線から生徒たちの目をまもることを目的に、国内で初めて中学校・高等学校生活での指定サングラスが着用可能になった。同取り組みは、日本の教育現場において初めての試みであり、生徒や教育現場の視点を尊重しながら連携を図り、強い日差しや紫外線から目を守るサングラスの着用