一休は、旅行予約サイト「一休.com」で、「GoGoセール」を10月29日正午から30日まで開催している。36時間限定で人気宿泊施設が10％以上割引となる。12月26日から2026年1月3日までの年末年始期間は対象外となる。対象ホテルと料金一例は、ザ・キタノホテル東京（2名素泊まり）が42,240円から、ホテルモントレ半蔵門（同）が12,512円から、札幌エクセルホテル東急（同）が7,200円から、ラビスタ函館ベイANNEX（同）が39,885円から、