千趣会の通販事業ベルメゾンは、犬モチーフのお菓子が話題の「Maison terrier（メゾン・テリア）」（以下、メゾン・テリア）との2度目のコラボレーションとして、11月1日の「犬の日」に合わせて「メロウ配色裏毛スウェット」「腹巻付き長袖パジャマ」「キッズスヌード」の子ども服3アイテムをベルメゾンネットで販売を開始する。横尾かなさんが主宰する「メゾン・テリア」とのコラボレーションは、ベルメゾン商品開発担当者の「『