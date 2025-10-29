「亀田の柿の種 ミルク＆ホワイトチョコレート」亀田製菓は、明治との共同開発商品「70g 亀田の柿の種 ミルク＆ホワイトチョコレート」（以下、亀田の柿の種 ミルク＆ホワイトチョコレート」）を11月3日から11月末までの期間限定で発売する。2015年から毎年冬季限定で発売している「亀田の柿の種 ミルク＆ホワイトチョコレート」は、亀田の柿の種に明治のオリジナルチョコレートをたっぷりとかけ、カリッとした甘じょっぱい味わい