「ハイチュウ＜柑橘ミックス＞」森永製菓は、心地よい食感とジューシーな味わいが楽しめるソフトキャンディ「ハイチュウ」から「ハイチュウ＜柑橘ミックス＞」と、「ハイチュウプレミアム＜ふじりんご＞」を、11月4日から期間限定で発売する。「ハイチュウプレミアム＜ふじりんご＞」1975年の発売以来、「ハイチュウ」は子どもから大人まで幅広い世代に親しまれ、ソフトキャンディの定番ブランドとして愛されてきた。「ハイチュウ