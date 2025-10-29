弁護士や裁判官を目指す人が激減している。東京大学名誉教授の内田貴さんは「法曹資格を得るために、旧司法試験には多くの優れた人材が集った。しかし、新司法試験は致命的な欠陥を抱えているために優秀な人材の進路選択から外れつつある」という――。※本稿は、内田貴編著『弁護士不足』（ちくま新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／mapo※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／mapo■弁護士や裁判官の人気