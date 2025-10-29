今シーズン限りでの現役引退を発表したJFL・いわてグルージャ盛岡のDF西大伍が、“ファンとの交流”で再認識した思いを発信した。クラブは10月28日、公式サイトを通じて西の引退を報告。そのリリースの中で、38歳のDFは「今シーズン限りで現役を辞めることを決めました。20年間たくさんの愛をありがとうございました。今シーズン残りの試合をプロとして全うします」と感謝と決意を示した。同日の発表後、西は自身のXを更新。