「クレイジー・リッチ・コリアン〜IVE出演回」 10月31日(金)より"K-POPの聖地"と呼ばれる韓国・ソウルのKSPO DOMEにて2度目のワールドツアー「SHOW WHAT I AM」をスタートさせるIVE(アイヴ)。2021年12月の韓国デビューから4年――"K-POP第4世代ガールズグループ"の筆頭として、世界中に熱狂的なファンダムを拡大し続ける彼女たちは、今年7月にドイツ・ベルリンで開催された世界的な音楽フェス「Lollapalooza BERLIN(ロラパル