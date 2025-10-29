NTTドコモはオンライン説明会を開き、生活インフラサービスを統合した「イエナカサービス部」の事業戦略と実績について説明した。同社は、電気・光回線・FWA（Fixed Wireless Access）の契約数で、2027年度までに大手キャリアの中でナンバーワンとなることを目指す。 イエナカサービス部の設立と役割 7月1日にエネルギーサービス部と光ブロードバンド事業推進部を統合し、新