最新のインフルエンザの患者数は１４６人でした。一定点医療機関あたりの患者数は３．７４人で、インフルエンザが流行期に入りました。 【写真を見る】インフルエンザが流行期に昨シーズンより3週早く患者数は前の週より100人以上増（山形） 昨シーズンより３週早い流行期のはじまりです。 県衛生研究所によりますと、今月２０日から２６日までに県内３９の定点医療機関から報告があったインフルエンザの患者数