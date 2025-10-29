2026年の「アジア競技大会」でアスリート委員を勤める愛知出身のオリンピアンが29日、名古屋の小学生と交流しました。アジア大会のフレンドシップ事業で熱田区の体育館を訪れたのは、体操の元オリンピック代表・寺本明日香さんです。大宝小学校の6年生60人と、体操競技の経験を活かしたマット運動などを通じ、交流を深め、アクロバティックな技を披露すると、子供たちから歓声が上がりました。寺本さんは児童と一緒